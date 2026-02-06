Новий АК-308 із укороченим стволом - “карабін під НАТО”

6 февраля 2026, 8:15

У мережі з’явилися фото оновленого АК-308 з укороченим стволом близько 320 мм і магазинами за зразком АК-12 з вікнами для контролю витрати набоїв.



Карабін проходить обкатку, а стрільці відзначають характерну для патрона 7,62×51 НАТО сильну дульну спалах, особливо на короткому стволі. Формально це спроба зробити “експортний Калашников” під натівський калібр для країн на кшталт Індії, які вже закупають 7,62×51 і водночас звикли до схемотехніки АК.

Комбінація короткого ствола й потужного гвинтівкового набою дає суперечливий результат: з одного боку, компактніший АК-308 потенційно зручніший у міській забудові та з технікою, простіше працювати в тісноті й із транспорту.



З іншого — втрачається частина початкової швидкості кулі, росте віддача й спалах, що ускладнює контроль автоматичного вогню та демаскує стрільця в сутінках і вночі. Оновлений магазин із “вікнами” — радше еволюційний, а не революційний крок: це зручніше для візуального контролю БК, але не змінює суті зброї.

Укорочений АК-308 — це насамперед маркетинговий продукт під зовнішніх замовників, які хочуть зберегти калібр 7,62×51 НАТО, але отримати знайому платформу типу АК. Такий карабін логічніший як зброя обмежених підрозділів (спецгрупи, поліція, підсилені відділення) або як “battle rifle”, а не масовий автомат: велика віддача, сильна спалах і вага боєкомплекту роблять його складним інструментом для лінійної піхоти, попри оновлені магазини й компактність.