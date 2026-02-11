ГлавнаяНовости
11 февраля 2026, 9:15

Zara закрывается в ТЦ Днепра

Причина - обстрелы, нестабильная работа ТРЦ и падение числа покупателей, из-за чего бизнес становится убыточным.


Оцените новость:
  • 0 оценок