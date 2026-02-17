Испания значительно ускорила признание иностранных дипломов

17 февраля 2026, 13:45

Средний срок рассмотрения иностранных университетских дипломов сократился с двух лет и четырёх месяцев до восьми месяцев.

Об этом отчиталось Министерство науки, инноваций и университетов.



С 2015 по 2024 год рассмотрено 93 563 заявления на омологацию. Из них 62 573 одобрены и 3 908 отклонены, остальные закрыты по административным причинам.



Чаще всего одобряют дипломы выпускников из Колумбии, Венесуэлы и Аргентины. По профессиям лидируют врачи и медсёстры, что особенно важно на фоне острого дефицита кадров в испанском здравоохранении.