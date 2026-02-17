ГлавнаяНовости
17 февраля 2026, 13:45

Испания значительно ускорила признание иностранных дипломов

Средний срок рассмотрения иностранных университетских дипломов сократился с двух лет и четырёх месяцев до восьми месяцев. 

Об этом отчиталось Министерство науки, инноваций и университетов.

С 2015 по 2024 год рассмотрено 93 563 заявления на омологацию. Из них 62 573 одобрены и 3 908 отклонены, остальные закрыты по административным причинам. 

Чаще всего одобряют дипломы выпускников из Колумбии, Венесуэлы и Аргентины. По профессиям лидируют врачи и медсёстры, что особенно важно на фоне острого дефицита кадров в испанском здравоохранении.


