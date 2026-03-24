24 марта 2026, 13:15

МЭА: Кризис на Ближнем Востоке хуже всех предыдущих энергетических катастроф

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что по меньшей мере 40 энергетических объектов на Ближнем Востоке получили серьезные повреждения.

По его словам, текущий кризис «очень серьезный» и значительно превышает по масштабу два нефтяных кризиса 1973 и 1979 гг. вместе взятые.

«В то время мир терял ок. 5 млн баррелей в день при каждом кризисе, сегодня потери составляют 11 миллионов баррелей», - отметил Бироль. Он подчеркнул, что последствия затрагивают не только нефть, но и газовые рынки, нефтехимию и производство удобрений, что может иметь долгосрочные экономические последствия.
