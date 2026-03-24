МЭА: Кризис на Ближнем Востоке хуже всех предыдущих энергетических катастроф

24 марта 2026, 13:15

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что по меньшей мере 40 энергетических объектов на Ближнем Востоке получили серьезные повреждения.

По его словам, текущий кризис «очень серьезный» и значительно превышает по масштабу два нефтяных кризиса 1973 и 1979 гг. вместе взятые.«В то время мир терял ок. 5 млн баррелей в день при каждом кризисе, сегодня потери составляют 11 миллионов баррелей», - отметил Бироль. Он подчеркнул, что последствия затрагивают не только нефть, но и газовые рынки, нефтехимию и производство удобрений, что может иметь долгосрочные экономические последствия.