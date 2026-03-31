Новая украинская модель ИИ будет называться "Сяйво" — Минцифры

31 марта 2026, 9:15

Этот вариант победил в голосовании, набрав более 22 тыс. голосов.



"Сяйво" — первая крупная национальная языковая модель, разрабатываемая Министерством цифровой трансформации совместно с "Киевстаром". Она будет использоваться в государственных службах, бизнесе, образовании и обороне, поможет быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой для новых цифровых продуктов.