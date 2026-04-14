ГлавнаяНовости
14 апреля 2026, 9:45

Илон Маск запускает собственный мессенджер XChat 17 апреля

Внутри чаты, звонки, обмен файлами, сквозное шифрование, блокировка скриншотов и видео, удаление сообщений для всех, поддержка аккаунтов X/Твиттер. Версии для Android пока нет. 


Оцените новость:
  • 0 оценок