ООН закликали всі країни негайно припинити постачання зброї Ізраїлю

16 апреля 2026, 11:45

Група незалежних експертів Ради ООН з прав людини опублікували заяву, в якій назвала ізраїльські бомбардування Лівану явним порушенням Статуту ООН та закликала всі держави-члени негайно зупинити передачу зброї Ізраїлю.

Експерти наголосили, що країни, які продовжують постачати озброєння, ризикують стати співучасниками цих порушень.



Хоч сам заклик не має юридичного підґрунтя, але їх заява створює додатковий міжнародно-правовий тиск, яки може послужити аргументом для країн, які досі не заблокували поставки зброї, як до цього це вже зробили Франція та Італія.