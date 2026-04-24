24 апреля 2026, 9:45

ЕС лишит Венецианскую биеннале гранта из-за российского павильона

Еврокомиссия уже направила письмо с уведомлением о намерении прекратить грант на €2 млн после того, как организаторы выставки разрешили возобновить работу российского павильона, сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.



«Культура в Европе должна продвигать и защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений. В современной России эти ценности не соблюдаются», – отметил он.

