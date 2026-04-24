Lenovo представила ШI-рішення для виробництва

24 апреля 2026, 12:15

Світове виробництво працює в умовах нестабільних ланцюгів постачання та дедалі складніших процесів.



У відповідь компанії активно інвестують у штучний інтелект: у 2026 році 94% з них планують збільшити вкладення, очікуючи до $2,86 віддачі на кожен долар. На цьому тлі Lenovo разом із NVIDIA представила нові рішення для підвищення ефективності виробництва.



На цьогорічній виставці Hannover Messe компанія Lenovo показала ШІ-рішення, які вже інтегровані в операційні процеси та перевірені на власних підприємствах. Інструменти показують відчутний ефект: скорочення термінів виконання замовлень до 85%, зниження логістичних витрат на 42% та підвищення продуктивності на 58% на одному з найбільших виробничих майданчиків у Північній Америці.

Серед ключових сценаріїв: використання комп’ютерного зору (computer vision), периферійного ШІ та цифрових двійників для виявлення дефектів у режимі реального часу та аналізу причин їх виникнення. ШІ дозволяє швидше реагувати на відхилення, зменшувати виробничі ризики та оперативно реагувати на проблеми, перш ніж вони вплинуть на подальші етапи виробництва. На підприємствах у Бразилії, Угорщині та Мексиці компанія Lenovo впровадила Роботизовані Осередки Автоматичного Контролю Якості, що дозволило досягти відчутного підвищення якості, стабільності та ефективності.



Окремим напрямом стала автоматизація внутрішньої логістики. Багатофункціональні роботи Lenovo забезпечують доставку матеріалів до виробничої лінії, комплектування та переміщення між етапами виробництва, що підвищує стабільність процесів і зменшує залежність від ручної праці.



Lenovo також представила рішення, які допомагають краще координувати виробництво та швидше реагувати на зміни попиту. Вдалим прикладом стала система iChain. Вона об’єднує постачальників, логістичних партнерів і виробничі підрозділи через обмін даними в реальному часі. Це допомагає узгоджувати постачання з виробничими планами та бачити повну картину процесів. За ефективність рішень у 2025 році Lenovo відзначили рейтингом Gartner Supply Chain Top 25, де компанія посіла восьме місце.



Ще одним напрямом застосування ШІ став моніторинг операцій. Такі системи дозволяють забезпечувати стабільність виробничих середовищ та знижувати ризик незапланованих перебоїв у роботі. Наприклад компанія Hisense вже використовує ці рішення у своїх процесах, щоб підвищити прозорість систем і скоротити час на реагування. ШІ-рішення дозволили досягнути повного покриття моніторингом, скоротити кількість сповіщень на 40% і на 50% швидше знаходити причини проблем.



У компанії підкреслюють, що ключовою проблемою впровадження ШI у виробництві залишається перехід від тестування до реальної експлуатації. А запропоновані рішення базуються на власному досвіді Lenovo та вже використовуються на виробничих майданчиках компанії. Рішення Lenovo Hybrid AI Advantage об’єднує інфраструктуру, дані та AI-моделі в єдине середовище, допомагаючи виробникам швидше переходити від тестування до реального впровадження.



Для цього компанія пропонує інструменти моделювання та перевірки, зокрема робочу станцію Lenovo ThinkStation PGX на базі NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, яка дозволяє тестувати роботизовані системи ще до запуску. Водночас рішення Lenovo ThinkEdge дають змогу обробляти дані й запускати ШI безпосередньо на місці, що забезпечує роботу в реальному часі та контроль над даними відповідно до вимог безпеки.



Такий підхід, за задумом, має скоротити час впровадження, знизити ризики та забезпечити відчутний результат для бізнесу вже на старті.