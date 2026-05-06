6 мая 2026, 10:15

Каджир: две трети продаваемых в мире БПЛА производятся турецкими компаниями

Министр промышленности и технологий Турции Каджир, выступая на открытии международной выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле, заявил, что за последние 23 года доля отечественной продукции в оборонных закупках страны выросла с 20% до более 80%. «Сегодня две трети продаваемых в мире военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производятся турецкими компаниями, а Турция входит в топ-10 стран, которые самостоятельно проектируют, разрабатывают и производят военные корабли», - отметил он.

