Apple презентувала революцію Siri

9 июня 2026, 11:15

Тепер Siri AI може розпізнавати продукти на фотографіях і підраховувати їхню калорійність. Достатньо надіслати фото свого обіду, і помічник оцінить, скільки калорій ви спожили та скільки доведеться «відпрацьовувати».

Siri отримала доступ до Dynamic Island — сповіщення від помічника відображатимуться безпосередньо там.

Тепер вона може шукати інформацію через Google, наприклад підказувати, де придбати квитки на фестиваль чи концерт.

Штучний інтелект інтегрований практично в усі застосунки iOS.

Користувачі можуть налаштовувати помічника під себе — змінювати голос і навіть «характер» Siri.

Siri навчилася визначати місце зйомки за фотографією.

Усередині Siri буде доступна нейромережа Gemini від Google.

Помічник також зможе замовляти їжу та виконувати інші побутові завдання від імені користувача.https://t.me/c/1400569744/126960