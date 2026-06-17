Франция пытается заменить Palantir на национальное решение в сфере разведданных

17 июня 2026, 17:15

Во Франции возникла путаница вокруг будущего системы обработки разведданных Главного управления внутренней безопасности (DGSI).

16 июня премьер страны заявил, что контракт с американской компанией Palantir Technologies будет прекращен и заменен французским решением ChapsVision. Однако представители Palantir заявили обратное: по их словам, контракт с DGSI остается в силе и будет продлен на 3 года.

По данным рупора французских спецслужб Intelligence Online, ChapsVision действительно уже выбрана как будущий оператор системы, но ее внедрение займет время. В переходный период старые и новые решения будут работать параллельно, чтобы избежать сбоев. Отмечается, что Франция в целом планирует постепенно отказаться от иностранных систем и развивать собственные технологии, однако процесс идет медленно из-за сложности миграции данных и инфраструктуры.



Согласно статье, если ChapsVision подтвердит свою эффективность и сможет внедряться без серьезных сбоев, это может привести к более тесной консолидации европейского рынка систем анализа разведданных. В таком случае компания станет заметным конкурентом для доминирующего игрока — Palantir Technologies Алекса Карпа.



Однако Palantir по-прежнему занимает доминирующее положение и контролирует большую часть сегмента. При этом развитие ChapsVision во Франции уже сталкивается с трудностями из-за разногласий между различными ведомствами по распределению бюджетов. В то же время Palantir остается ключевым поставщиком решений для разведсообщества США и Пентагона, имея контракты на миллиарды долларов и устойчивые позиции на глобальном рынке анализа больших данных.