В Венгрии отменили запрет на украинские СМИ, введенный при Орбане

23 июня 2026, 8:45

В Венгрии отменили ограничения на доступ к украинским медиа, введенные при предыдущем правительстве Орбана.

Теперь украинская община в стране сможет свободно получать новости на родном языке.

Об этом сообщил министр социальных отношений и культуры Венгрии Тарр. По его словам, решение о разблокировке украинских СМИ было принято совместно с МИД страны.



Запрет был введен в 2025 г. как ответ на ограничения Украины в отношении ряда венгерских изданий, которые Киев обвинял в распространении российской пропаганды и дезинформации. Нынешние власти Венгрии заявили, что курс направлен на улучшение добрососедских отношений и поддержку национальных меньшинств за рубежом. В решении также участвовала представитель украинского меньшинства Грекса, отметившая важность доступа к информации на родном языке.