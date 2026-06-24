Oracle сократила ок. 21.000 сотрудников из-за ИИ

24 июня 2026, 9:15

Американская Oracle уменьшила штат примерно на 21.000 человек (13%), в 2026 финансовом году, сократив численность сотрудников до 141.000.

Компания продолжает реструктуризацию бизнеса, включая внедрение технологий искусственного интеллекта.Согласно годовому отчету, расходы на выходные пособия и реструктуризацию составили $1,84 млрд, что значительно выше показателя прошлого года.В компании заявили, что сокращения связаны с изменениями в управлении, продуктовой стратегии, производительностью, а также слияниями и приобретениями.Oracle Corporation - американская транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков корпоративного программного обеспечения, баз данных и облачных систем.