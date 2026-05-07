Meta и Microsoft: 80.000 увольнений в технологическом секторе в 2026 г.

7 мая 2026, 8:45

2026 г. ознаменовался серьезными потрясениями в технологической индустрии.

За первые три месяца 86 компаний, включая таких гигантов, как Meta и Microsoft, сократили более 80.000 сотрудников. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было уволено ок. 30.000 человек, что подчеркивает резкий рост масштабов сокращений.

Во многих случаях руководство компаний объясняет увольнения влиянием искусственного интеллекта. В марте ИИ назывался причиной примерно четверти сокращений в США. Однако ряд экспертов сомневается в этой версии. В частности, генеральный директор OpenAI Альтман отмечает, что компании нередко используют тему ИИ как удобное объяснение своих решений. В отрасли даже появился термин «AI-washing» - практика, при которой внедрение искусственного интеллекта используется как прикрытие для управленческих или финансовых ошибок.По мнению экспертов, ключевые причины текущих увольнений лежат в экономической плоскости. В период пандемии процентные ставки выросли с почти нулевых значений до более чем 5%, что увеличило стоимость капитала и заставило компании пересматривать расходы. Одновременно технологические компании активно расширяли штаты, зачастую без учета долгосрочной устойчивости. В результате сегодня многие из них имеют переизбыток сотрудников - по оценкам, от 25% до 75%.Таким образом, текущая волна увольнений воспринимается экспертами скорее как коррекция прежних стратегических ошибок, а не как прямое следствие технологической революции.