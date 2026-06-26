Росія перепрофільовує навчальний літак на перехоплювач дронів

26 июня 2026, 10:15

25 червня 2026 року на Іркутському авіазаводі здійснив перший 50-хвилинний випробувальний політ дослідний зразок Як-130М.

Випробування триватимуть близько півтора року, серійне виробництво заплановане не раніше 2028-го.

Декларована ціль — навчально-бойовий літак нового покоління. Реальна — закрити нішу, в якій РФ гостро потребує рішення: перехоплення українських дронів «звичайними» засобами стає дедалі складнішим, і Як-130М розглядається як доступний інструмент для охорони критичної інфраструктури від ударів безпілотників-камікадзе самолітного типу.Ключове нове оснащення — БРЛС-130Р, оптико-лазерна теплотелевізійна система СОЛТ-130К, бортовий комплекс оборони «Президент-С130» і система зв'язку КСС-130, що перетворює машину на повноцінний легкий бойовий літак із цілодобовими можливостями. До складу озброєння входять ракети класу «повітря-повітря» і «повітря-поверхня».Але тут і є головне структурне питання. Як-130М — дозвуковий літак зі швидкістю крейсерського режиму 600–700 км/год. Сучасні крилаті ракети-камікадзе типу «Герань» або «Шахед» летять зі швидкістю 150–200 км/год на малих висотах — і саме в цьому полягає парадокс: у задачі перехоплення повільних малопомітних цілей на малих висотах маневреність і швидкість Як-130М є надлишковими.Тоді як головне обмеження — здатність знайти і захопити ціль в умовах рельєфу і радіолокаційної тіні — вирішується авіонікою, а не платформою. Як-130М отримує саме це: АФАР-радар і СОЛТ-130К. Водночас до 2028 року серійних машин не буде — а дрони атакують вже зараз.