СМИ: Стармер может стать генсеком НАТО после отставки

30 июня 2026, 15:45

Премьер Британии Стармер, который на днях объявил о подготовке к своей отставке, заинтересован в том, чтобы занять должность генсека НАТО.

Об этом пишет The Observer. Должность генсека альянса, которую сейчас занимает Рютте, станет вакантной в 2028 г., если его полномочия не будут продлены с согласия всех стран-членов.Согласно изданию, Стармеру придется заручиться существенной поддержкой британского правительства, чтобы иметь хоть какой-то шанс занять кресло генсека НАТО. Отмечается, что сторонники премьера специально акцентируют внимание на том, что прошедший в начале июня саммит G7 подтвердил большое уважение к Стармеру со стороны европейских лидеров.Кроме того, среди факторов, которые могут укрепить его позиции, издание называет тесные контакты Стармера с президентом Украины Зеленским, отмечая, что лидеры регулярно проводят телефонные переговоры.