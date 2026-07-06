6 июля 2026, 10:45

Reuters: Россия закупит авиатопливо в Японии через посредников

Россия готовится импортировать первую за несколько лет партию авиационного топлива из Японии через сеть посредников на фоне дефицита, вызванного ударами украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре.



Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники. По данным агентства, в первой половине июля из японского порта Тиба планируется отправить не менее 200.000 баррелей авиационного топлива. Сначала груз прибудет в Южную Корею, где, как ожидается, будет перегружен на другое судно и затем направлен в Россию.



Источники отмечают, что это станет одной из крупнейших подобных поставок за последние годы. По данным Kpler, экспорт российского авиационного топлива в 2026 г. сократился примерно до 13.000 баррелей в сутки против ок. 30.000 аррелей в прошлом году, что отражает последствия продолжающегося топливного кризиса.

