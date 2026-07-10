В Ираке нашли $20 млн, спрятанные в бутылках с водой

10 июля 2026, 9:45

Иракские власти обнаружили ок. $20 млн наличными, спрятанных в пластиковых бутылках с водой, а также 5 кг золота в доме бывшего заместителя министра нефти аль-Джумайли.

Изъятие стало частью расследования дела о коррупции и возможном хищении средств, выделенных на госпроекты. После последнего обыска общая стоимость конфискованных активов достигла $120 млн. Помимо наличных, были изъяты объекты недвижимости, автомобили и золотые украшения.Аль-Джумайли задержан в июне по подозрению в коррупции при заключении контрактов на строительство нефтеперерабатывающих заводов. Масштабное расследование проходит в рамках объявленной премьером аль-Заиди антикоррупционной кампании, в ходе которой ранее были задержаны десятки чиновников и депутатов.