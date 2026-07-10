Казахстан планирует продлить запрет на вывоз топлива еще на полгода

10 июля 2026, 11:15

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа о продлении запрета на вывоз отдельных видов нефтепродуктов еще на шесть месяцев.

Согласно документу, с 22 ноября 2026 г. по 22 мая 2027 г. предлагается сохранить запрет на экспорт автомобильным и железнодорожным транспортом бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов, в том числе в страны ЕАЭС. Также с 1 января по 30 июня 2027 г. планируется запретить вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.



В Минэнерго заявили, что мера направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами. Проект документа вынесен на общественное обсуждение до 21 июля.