Германия разрешит украинцам обменивать водительские права без экзаменов

13 июля 2026, 15:45

Верхняя палата немецкого парламента (Бундесрат) утвердила постановление Министерства транспорта, согласно которому украинские водительские права международного образца можно будет обменять на немецкие без сдачи экзаменов.



В немецком правительстве считают, что это решение облегчит интеграцию украинцев на рынке труда и повысит их мобильность. Постановление окончательно вступит в силу после публикации в Bundesgesetzblatt.