Верхняя палата немецкого парламента (Бундесрат) утвердила постановление Министерства транспорта, согласно которому украинские водительские права международного образца можно будет обменять на немецкие без сдачи экзаменов.
В немецком правительстве считают, что это решение облегчит интеграцию украинцев на рынке труда и повысит их мобильность. Постановление окончательно вступит в силу после публикации в Bundesgesetzblatt.
13 июля 2026, 15:45
Германия разрешит украинцам обменивать водительские права без экзаменов
Верхняя палата немецкого парламента (Бундесрат) утвердила постановление Министерства транспорта, согласно которому украинские водительские права международного образца можно будет обменять на немецкие без сдачи экзаменов.
Оцените новость: