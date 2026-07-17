17 июля 2026, 8:15

Великобритания впервые за полвека займется разработкой баллистики

Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку баллистической ракеты в стремлении как поддержать Украину, так и снизить зависимость Европы от американского вооружения.



Британское Министерство обороны упростило технические характеристики, чтобы ускорить разработку и передать оружие в руки украинцев в 2027 году. Оборонные компании, участвующие в программе под названием Nightfall, должны провести успешные испытания, прежде чем получить контракты на производство ракет.



Первоначально Nightfall предполагала дальность полета более 600 км, боеголовку массой 300 кг и цену менее $674 000 без учета боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку. После отзывов представителей промышленности требования к дальности были снижены до 500 км, к массе боеголовки — до 200 кг, а максимальная стоимость установлена на уровне около $1 млн за ракету.



Оружие также должно быть пригодно для запуска с различных транспортных средств, способных вести быстрый последовательный огонь несколькими ракетами. Кроме того, системы должны работать на поле боя в условиях электромагнитных помех и быть достаточно простыми, чтобы производить по 10 единиц в месяц с минимальным иностранным экспортным контролем.

