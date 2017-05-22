Официально представлен игровой ноутбук Lenovo Legion Y920

22 мая 2017, 13:15

Китайский гигант Lenovo объявил о выходе своего нового игрового ноутбука – Y920.



Модель обладает 17-дюймовым дисплеем и позиционируется как мощное решение для продвинутого геймера.

В основе - Intel Core i7-7820HK или i7-7700HQ + графика NVIDIA Geforce GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти DDR5. Объем оперативной памяти – 16 ГБ, а объем на встроенном носителе до 512 ГБ на SSD либо до 1 ТБ на HDD.В основе дисплея – качественная матрица IPS. Разрешение – 1080х1920 точек; отмечена поддержка NVIDIA G-Sync.Также отмечена механическая клавиатура с RGB-подсветкой и световыми эффектами. Среди прочего "на борту" сабвуфер на 3Вт, а также DisplayPort, RJ45 Ethernet, полноразмерный HDMI, Thunderbolt, четыре USB 3.0 и кардридер 6-в-1.Старт продаж намечен на этот месяц. Ориентировочная стоимость – 2599 евро.