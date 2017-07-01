"Доктор Веб": защита от Trojan. Encoder.12544 через perfc неэффективна

1 июля 2017, 15:02

27 июня исследователь Амит Серпер (Amit Serper) опубликовал твит, утверждающий, что найден "стопроцентный" способ предотвращения шифрования файлов вымогателем Petya.

Инструкции о том, как это сделать, разместило множество интернет-ресурсов. Компания "Доктор Веб" выступает с опровержением этой информации.



В опубликованных статьях говорится, что существует способ предотвратить срабатывание на компьютере троянца Trojan. Encoder.12544, создав в папке C:\Windows файл perfc. Некоторые даже предлагают командные файлы, делающие это за пользователя, например: https://download.bleepingcomputer.com/bats/nopetyavac.bat.



Компания "Доктор Веб" утверждает, что этот способ борьбы с троянцем Trojan. Encoder.12544, также известным под именами Petya, Petya. A, ExPetya и WannaCry-2, неэффективен по следующим причинам:



Файл, с помощью которого Trojan. Encoder.12544 осуществляет контроль повторного запуска, зависит от имени файла троянца. Стоит злоумышленникам переименовать вредоносный файл, и наличие в папке C:\Windows файла perfc уже не спасет компьютер от заражения.

Троянец осуществляет проверку наличия файла perfc, только если у него достаточно для этого привилегий в операционной системе.

