Сети 5G сначала запустятся в Азии и США

7 июля 2017, 11:36

Сети 5G станут мэйнстримом в 2020 году, но Европа будет отставать от Азии и США, поскольку здесь операторы стремятся выжать максимум из 4G, сообщает исследовательская компания GlobalData.

В отчете компании прогнозируется, что более половины всех мобильных подключений на 5G будет продаваться в 2022 году в Южной Корее по сравнению с примерно всего 7% в Европе.

Юпин Даттани (Upin Dattani), старший менеджер GlobalData Technology в Европе, отмечает: "Некоторые мобильные рынки, такие как Южная Корея и Япония, хорошо подходят для 5G, с широкой доступностью волокон, развертыванием небольших ячеек, расширенными сетями 4G и поддерживающими регуляторами".

"В Европе операторы стремятся получить хорошую отдачу от значительных капитальных затрат, связанных с инвестициями 3G и 4G. В то время как европейские операторы видят преимущества более надежных и гибких сетей следующего поколения, технический прогресс, вероятно, будет идти более быстрыми темпами", - подчеркивает он.

Некоторые пред-стандартные сетевые испытания 5G уже ведутся в 2017 году во всем мире, и в 2018 году будут представлены несколько стандартных коммерческих сервисов, которые запустятся в начале 2018 года, а еще несколько операторов начнут работать в течение следующих двух лет.

Предполагается, что технологии 5G будут обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить бо́льшую доступность широкополосной мобильной связи, а также использовать режимы device-to-device ("устройство с устройством"), сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также более короткое время задержки, меньший расход энергии батареек, чем у 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развитии Интернета вещей - IoT.