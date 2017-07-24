24 июля 2017, 11:15

GIGABYTE обновляет BIOS плат Q270- и Q170-серии

GIGABYTE TECHNOLOGY обновляет микрокод BIOS для материнских плат Q270- и Q170-серии, а также для плат X170-WS ECC серии.



Руководствуясь актуальным обновлением микрокода Intel ME, компания GIGABYTE намерена обновить BIOS материнских плат на базе чипсета Intel Q270 Express и плат на базе аналогичных наборов микросхем предыдущего поколения, с целью обеспечить соответствие изделий GIGABYTE вступающим в действие новым стандартам безопасности.



Компания GIGABYTE обновила микрокод BIOS для моделей на базе чипсетов Intel X170, X150, B150 и B250 Express, соответствующие файлы уже доступны для загрузки с нашего официального сайта. Кроме того, GIGABYTE планирует обновить BIOS для плат на базе чипсетов Intel Q87, Q85 и B85 Express, а также для других моделей, которые могут быть подвержены влиянию внешних угроз. Обновления будут доступны для загрузки с официального сайта GIGABYTE в ближайшее время.



Чтобы получить обновлений для указанных материнских плат, посетите соответствующие страницы продуктов или обратитесь за помощью в службу технической поддержки.



Компания GIGABYTE прикладывает все усилия для того, что пользователи нашей продукции получали наилучшую производительность и максимальную безопасность применительно к каждой категории изделий GIGABYTE.

