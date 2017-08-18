Razer выпускает "безупречную" беспроводную мышь

18 августа 2017, 9:15

Razer, ведущий международный бренд для геймеров, анонсирует Razer Atheris - передовую беспроводную мышь для ноутбуков с наивысшей в мире* энергоэффективностью, работающую без задержек на уровне игровых продуктов.

Atheris разработана для игр и работы с мобильными устройствами и предлагает рекордные 350 часов работы на одной паре пальчиковых (АА) батареек, гарантируя что даже самое длительное совещание или игровая сессия не оставят ее без энергии.Razer Atheris снабжена эксклюзивной Технологией Адаптивной Частоты (AFT), обеспечивающей надежное беспроводное соединение. За работу AFT отвечает миниатюрный донгл, хранящийся в корпусе мыши; для устройств без USB-портов так же доступно соединение по Bluetooth LE.Оптический сенсор мыши выдает 7200 DPI, благодаря чему она способна работать с молниеносной скоростью даже на нескольких мониторах высокого разрешения.Изящный компактный дизайн Atheris подходит как для правшей, так и для левшей.“Atheris разработана для непревзойденной мобильности и эффективности в любой ситуации – в переговорном зале или на игровой арене,” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и генеральный директор Razer. “Razer Atheris переигрывает оппонентов и живет дольше их, обеспечивая исключительную надежность.”