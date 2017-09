Злоумышленники используют "Интернет вещей" для рассылки спама

13 сентября 2017, 9:15

Количество вредоносных программ, способных заражать «умные» устройства под управлением ОС Linux, непрерывно растет.

Значительная их часть предназначена для DDoS-атак и обеспечения анонимности в сети. Как показало проведенное специалистами «Доктор Веб» исследование, киберпреступники используют таких Linux-троянцев для массовых почтовых рассылок.



Речь идет о вредоносной программе Linux.ProxyM, о которой мы уже рассказывали в июне. Напомним, что этот троянец запускает на инфицированном устройстве SOCKS-прокси-сервер и способен детектировать ханипоты (от англ. honeypot — «горшочек с медом») — специальные ресурсы, созданные исследователями вредоносных программ в качестве приманки для злоумышленников. Соединившись со своим управляющим сервером и получив от него подтверждение, Linux.ProxyM загружает с этого сервера адреса двух интернет-узлов: с первого он получает список логинов и паролей, а второй необходим для работы SOCKS-прокси-сервера. Существуют сборки этого троянца для устройств с архитектурой x86, MIPS, MIPSEL, PowerPC, ARM, Superh, Motorola 68000 и SPARC. Иными словами, Linux.ProxyM может работать практически на любом устройстве под управлением Linux, включая роутеры, телевизионные приставки и другое оборудование.



Вирусные аналитики «Доктор Веб» выяснили, что с использованием Linux.ProxyM злоумышленники рассылают спам. С управляющего сервера на зараженное устройство поступает команда, содержащая адрес SMTP-сервера, логин и пароль для доступа к нему, список почтовых адресов и сам шаблон сообщения. В письмах рекламируются различные сайты категории «для взрослых». Типичное сообщение электронной почты, отправляемое с использованием зараженных Linux.ProxyM устройств, имеет следующее содержание:



Subject: Kendra asked if you like hipster girls

A new girl is waiting to meet you.

And she is a hottie!

Go here to see if you want to date this hottie

(Copy and paste the link to your browser)

http://whi*******today.com/

check out sexy dating profiles

There are a LOT of hotties waiting to meet you if we are being honest!

Согласно статистике, имеющейся в распоряжении компании «Доктор Веб», в среднем в течение суток каждое зараженное Linux.ProxyM устройство рассылает порядка 400 писем. График зафиксированного нашими специалистами количества атак троянца Linux.ProxyM представлен ниже.



Количество уникальных IP-адресов зараженных устройств показано на следующей диаграмме. Следует отметить, что иллюстрация показывает только число наблюдаемых аналитиками «Доктор Веб» ботов, реальное же количество инфицированных устройств может быть больше.



Можно предположить, что ассортимент реализуемых Linux-троянцами функций будет расширяться и в дальнейшем. «Интернет вещей» уже давно находится в фокусе интересов вирусописателей, о чем свидетельствует широкое распространение вредоносных программ для Linux, способных заражать устройства с различной аппаратной архитектурой.