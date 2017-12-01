Новый флагманский смартфон LG G7 могут показать уже в январе

Судя по всему, уже в январе 2018 году не только компания Samsung может «отметится» своим новым флагманским смартфоном, тот же, с позволения говоря, «маневр» вполне реально может совершить и LG.
Об этом на днях сообщили сразу несколько авторитетных СМИ.
По разным данным этот терминал LG получит дисплей, который будет занимать едва ли не всю фронтальную панель. Параметры экрана пока не приводятся.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» должен оказаться мощный чип Qualcomm Snapdragon 845. Касательно программной, речь идет о Android 8.0 Oreo «из коробки».
Другие спецификации пока не известны.