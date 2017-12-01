Новый флагманский смартфон LG G7 могут показать уже в январе

1 декабря 2017, 11:15

Судя по всему, уже в январе 2018 году не только компания Samsung может «отметится» своим новым флагманским смартфоном, тот же, с позволения говоря, «маневр» вполне реально может совершить и LG.

Об этом на днях сообщили сразу несколько авторитетных СМИ.По разным данным этот терминал LG получит дисплей, который будет занимать едва ли не всю фронтальную панель. Параметры экрана пока не приводятся.В качестве аппаратной платформы «под капотом» должен оказаться мощный чип Qualcomm Snapdragon 845. Касательно программной, речь идет о Android 8.0 Oreo «из коробки».Другие спецификации пока не известны.