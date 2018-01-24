Nokia 10 может получить основную камеру из пяти модулей

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали схематическую иллюстрацию тыльной панели смартфона Nokia 10, информация о котором только начала появляться в СМИ.
По слухам, грядущая новинка получит совершенно уникальную основную камеру, которая будет состоять из пяти отдельных модулей. Все они будут обустроены по окружности. Также эта система будет обладать вспышкой и неким дополнительным модулем.
Помимо всего этого, тыльная панель корпуса получит также сканер отпечатков пальцев.
В качестве аппаратной платформы, скорее всего, окажется Snapdragon 845, тактовая частота которого до 2,8 ГГц. Кроме того, здесь будет графика Adreno 630 и модем X20 LTE.
Анонс Nokia 10 может состояться на выставке IFA2018 во второй половине этого года.
О стоимости говорить преждевременно.