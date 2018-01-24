Nokia 10 может получить основную камеру из пяти модулей

24 января 2018, 13:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали схематическую иллюстрацию тыльной панели смартфона Nokia 10, информация о котором только начала появляться в СМИ.

По слухам, грядущая новинка получит совершенно уникальную основную камеру, которая будет состоять из пяти отдельных модулей. Все они будут обустроены по окружности. Также эта система будет обладать вспышкой и неким дополнительным модулем.Помимо всего этого, тыльная панель корпуса получит также сканер отпечатков пальцев.В качестве аппаратной платформы, скорее всего, окажется Snapdragon 845, тактовая частота которого до 2,8 ГГц. Кроме того, здесь будет графика Adreno 630 и модем X20 LTE.Анонс Nokia 10 может состояться на выставке IFA2018 во второй половине этого года.О стоимости говорить преждевременно.