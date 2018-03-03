ПриватБанк увеличил сеть cashless до 150 000

3 марта 2018, 10:45

В начале марта количество POS-терминалов ПриватБанка, принимающих оплату пластиковыми картами в торгово-сервисных точках Украины, увеличилось до 150 тыс. штук.

Как сообщили в банке, с начала года в сети эквайринга выросла доля малых и средних торговых точек, на которые приходится более 120 000 работающих POS терминалов, еще около 30 000 терминалов установлено банком на кассах крупных торговых сетей.



«Сегодня мы сделали доступной возможность принимать оплату по карточкам в любой торговой точке, несмотря на размер и обороты бизнеса, - говорит руководитель направления «Обслуживание торговых предприятий» ПриватБанка Евгений Васильцов. - В марте мы представим рынку новые современные платежные решения, которые лучше всего подойдут для владельцев малого бизнеса за счет возможности самостоятельного запуска платежных сервисов оплаты как привычными платежными карточками, так и бесконтактными карточками или смартфонами».



По данным ПриватБанка, чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 48,4% от общего объема транзакций в терминальной сети банка. Второе место по объемам cashless оплат занимают магазины одежды, обуви и аксессуаров (10,86%), третье - магазины электроники и бытовой техники (8,27%). Также активно расплачиваются картами в магазинах товаров для дома (7,72%), аптеках (6,57%) и кафе, ресторанах и развлекательных центрах (6,57% общего объема транзакций).



ПриватБанк является безоговорочным лидером украинского рынка эквайринга. Ежедневно через сеть POS-терминалов ПриватБанка владельцы банковских карточек оплачивают более 1,8 миллионов покупок. Почти 70% POS-терминалов ПриватБанка принимают бесконтактные платежи карточками или смартфонами.



