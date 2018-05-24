Где купить материнскую плату для ПК: все цены интернета

24 мая 2018, 14:08

Собираетесь обновить «материнку» и хотите, чтобы покупка была максимально выгодной? Агрегатор цен Е-каталог поможет подобрать лучшую материнскую плату и магазин, в котором она продается на лучших условиях!

Как выбрать лучшую из сотен материнских плат? В интернет-магазинах их почти 700, и цены могут серьезно отличаться. Например, Asus B250 MINING EXPERT можно купить со скидкой 50%. Не все девайсы обладают таким внушительным разбросом цен – для большинства моделей экономия составит 7-10%, как у MSI B350 PC MATE.

С помощью ценового агрегатора Ek.ua вы легко найдете оптимальную модель во всем многообразии предложений, а также сможете купить выбранное устройство по минимальной цене. Как работает E-katalog:

• перейдите в раздел с материнскими платами;

• настройте фильтр поиска;

• результаты выборки сравните в таблице;

• ознакомьтесь с описанием и дополнительной информацией;

• выберите лучшего продавца из прилагаемого каталога цен;

• откройте сайт магазина, чтобы купить выбранный товар.

Материнским платам (и не только) на Ek.ua прилагаются:

• характеристики;

• фото и видео;

• описание;

• пользовательские отзывы;

• рейтинги;

• вопросы и ответы;

• списки совместимых накопителей, видеокарт, корпусов, процессоров, оперативки и оптических приводов.

В базе агрегатора собраны предложения 1000 онлайн-продавцов, и список партнеров постоянно растет – с Е-каталогом вы получаете максимальный охват комплектующих, доступных для покупки в интернете.

Минимум трат

Агрегатор цен – сайт, с которым покупки в интернете станут эффективными, удобными и быстрыми. На Е-каталоге нет навязчивой рекламы, цель поиска доступна за 2-3 клика, а к открытым ранее товарам можно вернуться через историю просмотров. Вы можете создавать списки товаров в разделе «закладки», чтобы просмотреть и сравнить их позже.

Как агрегатор цен помогает вам экономить:

1. На сайте есть подсказки, полезные статьи и обзоры – сведения, которые помогут вам разобраться в тонкостях выбора техники и не прогадать с покупкой.

2. У каждого товара есть список магазинов и цен – вы легко выберете самую низкую цену и оперативную доставку в ваш город.

3. Поиск и подбор техники по параметрам сокращается с часов и дней до нескольких минут.

Даже если вы никогда не сталкивались с покупкой компьютерных комплектующих, с Е-каталогом вы без проблем купите подходящую «материнку» легко, быстро и выгодно!