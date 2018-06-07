ПриватБанк сделает QR-платежи в Украине популярными

7 июня 2018, 10:15

ПриватБанк запускает масштабную кампанию по расширению в Украине инфраструктуры бесконтактных QR-платежей.

Как заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, активная реализация проекта даст возможность украинцам оплачивать любые покупки с помощью смартфона, даже если у них нет с собой наличных и банковской карты. Активное расширение сети QR-эквайринга уже в этом году позволит QR-платежам стать в Украине не менее популярными, чем в Китае, а торговля и малый бизнес получат самый доступный инструмент приема безналичных платежей.



«Если у покупателя нет наличных, то мобильный телефон всегда с собой, а оплата по QR-коду займет не больше времени, чем расчеты банковской картой, – отметил председатель правления банка Петр Крумханзл. – Самый популярный в Китае и активно развивающийся в Европе, быстрый и простой способ приема бесконтактных платежей является идеальным для малого бизнеса, так как не требует от предпринимателя или торговой точки лишних затрат. Сегодня уже более 4 000 торговых точек принимают безналичные платежи от клиентов через QR-коды».



Новый сервис ПриватБанка «Платежи по QR-коду» позволяет покупателям оплачивать товары или услуги через мобильное приложение Privat24, отсканировав QR-код с плаката в торговой точке. Для подключения сервиса предпринимателям или компаниям нужно просто перейти в меню «Приват24 для бизнеса» («Услуги» – «Прием платежей» – «Платежи по QR-коду»). Специальные плакаты с QR-кодом торговой точки можно распечатать из Приват24 или получить файл для распечатки по электронной почте.



Напомним, в мае ПриватБанк запустил PrivatPayBot, который поможет предпринимателям и малому бизнесу принимать оплату товаров и услуг в безналичной форме с помощью QR-кодов и популярного мессенджера Telegram. Чтобы пользоваться виртуальным терминалом, нужно только подключить бота в мессенджере и свою пластиковую карту или счет в банке.



