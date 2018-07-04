Смартфон ZTE получит два полноценных экрана

4 июля 2018, 13:45

Об этом сообщают сразу несколько авторитетных СМИ.

По их данным, помимо совершенно безрамочной лицевой части корпуса, у грядущей новинки будет еще один экран – сзади. Здесь же окажутся также фронтальная и основная камеры.Второй экран будет полноценным, цветным. Единственный нюанс, отличающий его от дисплея спереди – это полоса под камеры. Насколько удобен такой формат, посмотрим со временем.В качестве аппаратной платформы "под капотом" Snapdragon 845 + 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.