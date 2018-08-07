Началась предпродажа процессора AMD Ryzen Threadripper второго поколения

7 августа 2018, 11:45

Компания AMD анонсировала доступность для предварительного заказа процессора Ryzen Threadrippe.

Установивший новый рекорд по результатам теста производительности многопоточных ЦП Cinebench R15 в категории односокетных процессоров для настольных компьютеров, 32-ядерный 64-поточный процессор AMD Ryzen Threadripper 2990WX второго поколения разработан для профессиональных создателей контента, разработчиков и ПК-энтузиастов. Новая линейка процессоров Threadripper второго поколения включает в себя четыре модели, которые поступят на рынок в 2018 г. Все модели построены с использованием 12нм архитектуры Zen+, поддерживают уникальный набор функций процессоров AMD Ryzen второго поколения и совместимы с существующими и новыми материнскими платами X399. Выпустив процессоры AMD Ryzen Threadripper 2990WX и 2970WX второго поколения, компания AMD добавляет к существующему модельному ряду Ryzen Threadripper X Series новую линейку Threadripper WX Series, призванную удовлетворить запросы разработчиков, которым необходимы настольные компьютеры, обладающие вычислительной мощностью, достаточной для выполнения самых ресурсоемких задач.



Во время проведенного в прошлом месяце мероприятия для представителей международной прессы, отраслевых аналитиков и партнеров была продемонстрирована работа процессоров Ryzen Threadripper 2990WX второго поколения, которые уже побили мировые рекорды по результатам теста производительности многопоточных ЦП Cinebench R15. Команде оверклокеров AMD Ryzen удалось разогнать процессор AMD Ryzen Threadripper 2990WX второго поколения до более чем 5.1 ГГц с использованием жидкого азота, что позволило набрать 7618 баллов и побить рекорд производительности односокетных процессоров (5828 баллов), ранее установленный процессором-конкурентом Core i9-7980XE. Бесплатная утилита Ryzen Master Software предоставляет широкий доступ к настройкам ЦП и позволяет пользователям полностью использовать потенциал процессора.



В то время как агрессивно продвигаемая линейка процессоров Ryzen рассчитана на массовый рынок, процессоры Threadripper второго поколения разработаны для удовлетворения нужд разработчиков и геймеров.



Модель Кол-во ядер/потоков

Максимальная частота разгона/базовая (ГГц) Кэш L3, Мб TDP (ВАТТ) Кол-во линий PCIe Gen 3.0 РРЦ (USD) Поступление в продажу

AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32/64 4,2/3,0 64 250W 64 $1799 13 августа 2018

AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24/48 4,2/3,0 64 250W 64 $1299 Октябрь 2018

AMD Ryzen Threadripper 2950X 16/32 4,4/3,5 32 180W 64 $899 31 августа 2018

AMD Ryzen Threadripper 2920X 12/24 4,3/3,5 32 180W 64 $649 Октябрь 2018



Все процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения совместимы с платформой SocketTR4, которая предлагает шестьдесят четыре линии PCIe Gen 3.0 и черырехканальную память DDR4 с поддержкой ECC. Все процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения совместимы с экосистемой новых и существующих платформ X399 с момента выхода, а крупнейшие производители материнских плат, включая ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI, уже предлагают свои разработки. Помимо широкого спектра материнских плат, платформа SocketTR4 совместима с внушительным выбором новых и существующих систем охлаждения, включая новый воздушный кулер Wraith Ripper, продемонстрированный на Computex 2018. Этот кулер выпускается компанией CoolerMaster и совместим с платформой SocketTR4 и всеми процессорами Ryzen Threadripper первого и второго поколений.