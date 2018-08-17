Прибыль Eaton во втором финансовом квартале 2018 снова выросла

17 августа 2018, 9:15

Корпорация Eaton сообщает, что во втором квартале чистая прибыль на акцию составила $1,39. Это на 21% выше по сравнению с 2017 годом и выше верхней границы прогноза.

Органический рост продаж во втором квартале составил 7%.

Сегодня компания-поставщик систем для управления энергией Eaton Corporation Plc (NYSE: ETN) объявила показатели за второй квартал 2018 финансового года. Прибыль на акцию составила $1,39, что на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании составила $610 млн, что на 18% выше аналогичного показателя за второй квартал 2017 года.

Продажи во втором квартале 2018 года составили $5,5 млрд, что на 7% больше, чем за тот же период в 2017 году. Рост составил 7% по органическим продажам и 1% от конвертации валют, что частично компенсировало понижение на 1% от отделения активов небольшого совместного электротехнического предприятия в 2017 году и от создания Eaton Cummins.

Председатель совета директоров и президент компании Крейг Арнольд (Craig Arnold) сообщил: «У нас был удачный второй квартал, с доходами и прибылью на акцию выше верхней границы прогноза. В начале квартала мы ожидали, что органический рост продаж составит около 5%. В итоге этот показатель достиг 7%. Такой органический рост стал нашим рекордом с четвертого квартала 2011 года».

«Маржинальная прибыль по направлениям бизнеса во втором квартале составила 17% — абсолютный квартальный рекорд, также выше верхней границы прогноза. Это означает улучшение на 140 базисных пунктов по сравнению со вторым кварталом 2017 года», - заявил Арнольд. «Несмотря на то, что налоги выросли по сравнению со вторым кварталом 2018 года, наша маржа после уплаты налогов составила 11,1%.

Доход от операций во втором квартале составил $499 млн, чему способствовал рост оборотных средств, необходимых для обеспечения быстрого роста продаж, и предварительное приобретение инвентаря для смягчения последствий от введения торговых тарифов. Наш годовой прогноз по выручке остается прежним. Также мы продолжили возвращать существенные денежные средства нашим акционерам, выкупив в этом квартале акций на $300 млн. Компания выкупила акции на $600 млн в течение первого полугодия.

Мы ожидаем, что в 2018 году чистая и скорректированная прибыль на акцию составят $5,2-5,4, то есть на $0,1 больше, чем по предыдущему прогнозу, за вычетом прибыли от совместного предприятия Cummins, а также дохода от введения нового налогового закона в 2017 году. По нашим расчетам чистая прибыль и скорректированная прибыль на акцию в третьем квартале 2018 года составит $1,35-1,45».



Продажи в сегменте электротехнических изделий составили $1,8 млрд, что на 4% больше, чем во втором квартале 2017 года. Органический рост продаж составил 3%, а рост прибыли от конвертации валют — 1%. Операционная прибыль рaвна $334 млн, что на 12% больше, чем во втором квартале 2017 года.

«Операционная маржа во втором квартале составила 18,5%, что на 120 базисных пунктов превышает аналогичный показатель 2017 года и является рекордом для второго квартала. «Объем заказов во втором квартале увеличился на 5% по сравнению с тем же периодом 2017 года, чему способствовал рост в промышленном и в жилом сегментах».

Продажи по направлению «Электротехнические системы и услуги» составили $1,5 млрд, что на 7% больше, чем во 2-м квартале 2017 года. Органические продажи выросли на 7%, рост прибыли от конвертации валют на 1%, а продажа доли компании в небольшом совместном предприятии в 2017 году обусловила снижение показателя на 1%. Операционная прибыль равна $227 млн, что на 17% больше, чем во втором квартале 2017 года.

«Операционная маржа составила 15%, что на 130 базисных пунктов выше, чем в 2017 году. Объем заказов во втором квартале вырос на 15% по сравнению с тем же периодом в 2017 году, чему способствовал значительный рост в Северной и Южной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы наблюдали особенную динамику в крупных промышленных проектах и центрах обработки данных. При таком количестве значительных заказов, оформленных за последние девять месяцев, мы ожидаем хороших показателей продаж во второй половине года».

В сегменте гидравлики продажи составили $723 млн, что на 14% больше, чем во втором квартале 2017 года. Органический рост продаж составил 13%, а рост прибыли от конвертации валют — 1%. Текущая прибыль во втором квартале равна $101 млн, что на 36% больше, чем во втором квартале 2017 года.

«Операционная маржа за квартал составила 14%, что на 230 базисных пунктов выше по сравнению с 2017 годом», - сообщил Арнольд. «Объем заказов в секторе гидравлики во втором квартале 2018 года снизился на 1% по сравнению со вторым кварталом 2017 года, при этом положительную динамику в Азиатско-Тихоокеанском регионе и умеренную динамику в Северной и Южной Америках перевесил спад в Европе Мы считаем, что снижение объема заказов в Европе произошло из-за введенной быстрой системы доставки, что отменило необходимость размещать долгосрочные заказы. Общий портфель заказов в стадии выполнения показал стабильный рост на 26% по сравнению с прошлым годом».

В сегменте аэрокосмической промышленности продажи составили $463 млн, что на 6% больше, чем во втором квартале 2017 года. Текущая прибыль во втором квартале составила $90 млн, что на 11% больше, чем во втором квартале 2017 года.

«Операционная маржа за квартал равна 19,4%, что на 90 базисных пунктов выше, чем в 2017 году», - заявил Арнольд. Объем заказов в квартале вырос на 18% по сравнению со вторым кварталом 2017 года. Особенно высокий спрос на заказы для коммерческих и военных судов, бизнес-джетов, военных истребителей и вертолетов».

В автотранспортном сегменте объем продаж составил $899 млн, что на 6% больше, чем во втором квартале 2017 года. Органический рост продаж составил 11%, однако частично компенсировался отрицательным эффектом 5% от создания совместного предприятия Eaton Cummins в 2017 году. Текущая прибыль во втором квартале составила $166 млн, что на 18% больше, чем во втором квартале 2017 года.

«Операционная маржа за квартал составила 18,5%, что на 180 базисных пунктов выше по сравнению с 2017 годом». «Мы продолжаем прогнозировать, что производство грузовиков 8 класса в регионе НАФТА в 2018 году составит до 295 000 единиц».

В сегменте электромобильной промышленности продажи составили $83 млн, что на 15% больше, чем во втором квартале 2017 года. Органический рост продаж составил 14%, а рост прибыли от конвертации валют — 1%. Текущая прибыль во втором квартале составила $14 млн, что на 8% больше, чем во втором квартале 2017 года. Операционная маржа за квартал составила 16,9%.