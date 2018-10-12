Lenovo Legion Y530 — для мобильного гейминга

12 октября 2018, 14:57

Линейка игровых ноутбуков Lenovo Legion создана для игроков, которые не желают уступать обстоятельствам и хотят иметь возможность играть в дороге, парке или кафе. Стильный дизайн, легкий вес и отменная производительность — общие черты для всех представителей этого семейства лэптопов.

Линейка игровых ноутбуков Lenovo Legion создана для игроков, которые не желают уступать обстоятельствам и хотят иметь возможность играть в дороге, парке или кафе. Стильный дизайн, легкий вес и отменная производительность — общие черты для всех представителей этого семейства лэптопов. Доказано, что для полноценного гейминга не обязательно обзаводиться настольным ПК, достаточно купить игровой ноутбук из этой серии, например, Lenovo Legion Y530.

Бесшумная работа охлаждения

В отличие от других лэптопов для геймеров, дизайн этого не отличается от «деловых» моделей. Это позволяет смело использовать Lenovo Legion Y530 для рабочих задач в офисе, а дома максимально задействовать его геймерские мускулы. Дизайн разрабатывался с учетом специфики работы аппаратной платформы. Для оптимального охлаждения создана двуканальная система, которая отдельно обслуживает процессор и графический чип. Выводом горячего воздуха занимаются два вентилятора с увеличенным количеством лопастей, что позволило существенно уменьшить уровень шума.

Образцовая производительность

В корпусе весом всего 2,3 кг и толщиной 24,2 мм уместилась воинственная игровая мощь. В топовой конфигурации Legion Y530 комплектуется дискретной видеокартой nVidia GeForce GTX 1060. Быстродействия графического чипа будет достаточно для получения высоких показателей fps в играх формата Battlefield 4, The Witcher 3: Wild Hunt или GTA 5. Выбрав конфигурацию с 12-потоковым чипом Intel Core i7-8750H восьмого поколения, пользователь откроет для себя безграничные игровые горизонты.

Полноценная развлекательная платформа

Премиальная аудиосистема Harman с поддержкой Dolby Home Theater удачно дополнит переживания в игровых баталиях или наполнит объемным звуком сцены кинематографа. За зрелищность игровых сцен в ноутбуке отвечает яркий IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с миниатюрными рамками и разрешением Full HD.