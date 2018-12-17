Сколько будет стоить новый истребитель США шестого поколения?

17 декабря 2018, 10:45

Гонка вооружений набирает стремительный темп. Вопросом усовершенствования своей армии на сегодняшний день обеспокоены не только государства первого эшелона, не только страны – члены НАТО, не только государства с ядерным потенциалом.

Все, кто может тратить более 2, 3, а то и 5% ВВП ежегодно на развитие своей армии. В этой гонке, конечно же, пальму первенства не одно десятилетие удерживает США.

Авиация в приоритете. Несмотря на тот факт, что мир только начинает принимать на вооружение истребители пятого поколения – на сегодняшний день эти самолёты были сконструированы лишь тремя странами – США, КНР и Россией. В США уже появились сведения о стоимости истребителя шестого поколения, который предполагается принять на вооружение к 2030 году. Истребитель шестого поколения, которым предполагается заменить боевые самолёты F-15 и F-22, будет иметь стоимость порядка 300 млн. долларов. По оценкам специалистов, эта цена приблизительно в два раза больше, чем у российских истребителей Су-57 (исходя из отказа Индии покупать российские Су-57 по цене порядка 150 млн. долларов), однако речь идёт о самолёте нового поколения, в связи с чем, это не стало какой-либо серьёзной неожиданностью.

По предварительным данным, ВВС США могут получить на своё вооружение 414 боевых машин шестого поколения, что свидетельствует о том, что в Пентагоне намеренны кардинальным образом усилить своё могущество. Учитывая тот факт, что истребитель шестого поколения должен быть беспилотным, или же пилотируемым, но с рабочей беспилотной версией, вполне вероятно, США удалось добиться значительного прорыва в плане разработки своего вооружения, при этом специалисты не исключают, что разработка новейшего истребителя шестого поколения уже завершена.