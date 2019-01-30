NEC запускает новые интерактивные решения для совместной работы

30 января 2019, 10:15

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске новой линейки интерактивных решений для совместной работы и более эффективного проведения встреч,совещаний и конференций.В среднем, 18% совещаний проходят между участниками удаленно. Это приводит к увеличению спроса на технологии конференцсвязи и совместной работы. Однако без надежного и простого в использовании оборудования такие встречи могут быть слишком продолжительными и непродуктивными, часто требующие дополнительных сил и времени.Приняв во внимание все эти факторы, компания NEC разработала ряд новых решений для более простого и интуитивно понятного сотрудничества, предлагая коллективам широкие возможности для подключения, обмена контентом и идеями. Эти решения включают в себя серию сенсорных дисплеев ShadowSense™, NEC C Series SST и серию дисплеев начального уровня - NEC CB Series. Новые продукты пополнили линейку решений компании для совместной работы в переговорных комнатах.Модельный ряд устройств SST C-серии позволяет пользователям проводить свои профессиональные мероприятия в Ultra HD качестве. Технология ShadowSense™ Touch дает возможность проводить встречи при естественном дневном свете, не закрывая жалюзи, а точный сенсорный интерфейс идеально работает даже под прямыми солнечными лучами.Эти устройства дополняет NEC Collaboration Soundbar - универсальное решение для проведения конференций и заседаний в небольших помещениях. NEC Collaboration Soundbar включает в себя все необходимые компоненты для организации видеоконференцсвязи, включая камеру, микрофон и динамики, не требует установки драйвера, обеспечивая простое и удобное подключение Plug-and-Play. Для максимального удобства установки саундбар снабжен системой настенного монтажа.Для удовлетворения растущего спроса на on-line презентации, NEC выпустила облачное решение Mosaic Connect. Оно позволяет одновременно подключать до четырех участников с любого устройства через браузер или беспроводную трансляцию. Mosaic Connect дает удаленным пользователям возможность подключаться независимо от того, какую сеть они используют. Решение Mosaic Connect доступно как в виде аппаратного обеспечения (Mosaic Connect Box), так и в виде программного, интегрированного в устройства серии NEC CB и NEC InfinityBoard.CB-серия с диагональю 65”, 75” и 86”, представляет собой комплексное решение для совместной работы начального уровня с разрешением UHD и поддержкой до 20 одновременных точек касания. Устройства оснащены мощными инструментами, в том числе программным обеспечением Mosaic Canvas для создания надписей и редактирования изображений, решением Mosaic Connect для беспроводной трансляции, веб-браузером, программой для просмотра PDF-файлов и документов Office. Дополнительные возможности обеспечивает слот OPS. Он позволяет пользователям путем встраивания в разъем ПК с Windows 10 Professional, значительно расширить функциональные возможности оборудования, используя знакомый пользовательский интерфейс.Все новые устройства NEC оснащены системой Cost Saving Device Management, которая позволяет экономить время и деньги, за счет управления всеми подключенными устройствами с помощью программного инструмента NaViSet Administrator 2.