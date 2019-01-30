NEC запускает новые интерактивные решения для совместной работы

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске новой линейки интерактивных решений для совместной работы и более эффективного проведения встреч, совещаний и конференций.
В среднем, 18% совещаний проходят между участниками удаленно. Это приводит к увеличению спроса на технологии конференцсвязи и совместной работы. Однако без надежного и простого в использовании оборудования такие встречи могут быть слишком продолжительными и непродуктивными, часто требующие дополнительных сил и времени.
Приняв во внимание все эти факторы, компания NEC разработала ряд новых решений для более простого и интуитивно понятного сотрудничества, предлагая коллективам широкие возможности для подключения, обмена контентом и идеями. Эти решения включают в себя серию сенсорных дисплеев ShadowSense™, NEC C Series SST и серию дисплеев начального уровня - NEC CB Series. Новые продукты пополнили линейку решений компании для совместной работы в переговорных комнатах.
Модельный ряд устройств SST C-серии позволяет пользователям проводить свои профессиональные мероприятия в Ultra HD качестве. Технология ShadowSense™ Touch дает возможность проводить встречи при естественном дневном свете, не закрывая жалюзи, а точный сенсорный интерфейс идеально работает даже под прямыми солнечными лучами.
Эти устройства дополняет NEC Collaboration Soundbar - универсальное решение для проведения конференций и заседаний в небольших помещениях. NEC Collaboration Soundbar включает в себя все необходимые компоненты для организации видеоконференцсвязи, включая камеру, микрофон и динамики, не требует установки драйвера, обеспечивая простое и удобное подключение Plug-and-Play. Для максимального удобства установки саундбар снабжен системой настенного монтажа.
Для удовлетворения растущего спроса на on-line презентации, NEC выпустила облачное решение Mosaic Connect. Оно позволяет одновременно подключать до четырех участников с любого устройства через браузер или беспроводную трансляцию. Mosaic Connect дает удаленным пользователям возможность подключаться независимо от того, какую сеть они используют. Решение Mosaic Connect доступно как в виде аппаратного обеспечения (Mosaic Connect Box), так и в виде программного, интегрированного в устройства серии NEC CB и NEC InfinityBoard.
CB-серия с диагональю 65”, 75” и 86”, представляет собой комплексное решение для совместной работы начального уровня с разрешением UHD и поддержкой до 20 одновременных точек касания. Устройства оснащены мощными инструментами, в том числе программным обеспечением Mosaic Canvas для создания надписей и редактирования изображений, решением Mosaic Connect для беспроводной трансляции, веб-браузером, программой для просмотра PDF-файлов и документов Office. Дополнительные возможности обеспечивает слот OPS. Он позволяет пользователям путем встраивания в разъем ПК с Windows 10 Professional, значительно расширить функциональные возможности оборудования, используя знакомый пользовательский интерфейс.
Все новые устройства NEC оснащены системой Cost Saving Device Management, которая позволяет экономить время и деньги, за счет управления всеми подключенными устройствами с помощью программного инструмента NaViSet Administrator 2.
Последние новости
- Интернет | Вчера, 11:45
Vodafone объявляет о старте карьерной программы для украинской молодежи
- Железо | Вчера, 11:15
MMD представляет Philips 499P9H - сверхширокий монитор, для профессионалов
- Гаджеты | Вчера, 10:45
Samsung заменит пластиковую упаковку на экологически безопасную
- Гаджеты | Вчера, 10:15
NEC запускает новые интерактивные решения для совместной работы
- Гаджеты | Вчера, 9:45
Как выбрать беспроводные наушники
- Железо | Позавчера, 14:45
Материнские платы GIGABYTE Z390- и C246-серии совместимы с модулями ОЗУ 32 ГБ
- Безопасность | Позавчера, 14:15
Увлажнители воздуха ERGO - сочетание многофункциональности и стильного дизайна
- Гаджеты | Позавчера, 13:45
Новые сетевые зарядные устройства в ассортименте DIGMA
- Железо | Позавчера, 13:15
Huawei 5G CPE Pro: новый опыт использования домашних широкополосных сетей
Последние материалы
- Обзоры | 28 января, 21:52
Sigma mobile X-treme PQ52: стильный и защищенный!
- Аналитика | 28 января, 7:42
X-treme DZ68, PT68, PQ67, DR68, IT67: чем интересны защищенные мобильные телефоны Sigma mobile
- Аналитика | 26 января, 11:44
Дайджест №264: DOOGEE Y8 PLUS – 6,21-дюймовый смартфон с Android 9 и NFC представлен в Украине
- Фотогалереи | 25 января, 21:24
Новый смартфон DOOGEE Y8 PLUS в цветовом решении темно-синий чистый
- Фотогалереи | 25 января, 21:21
Новый смартфон DOOGEE Y8 PLUS в цветовом решении полночь черная
- Фотогалереи | 25 января, 21:17
Новый смартфон DOOGEE Y8 PLUS в цветовом решении пурпурно-фантомный
- Обзоры | 25 января, 10:51
Logitech G910 Orion Spectrum – механика "на вырост"!
- Обзоры | 24 января, 17:33
Sony WF-SP700N: хороший звук и активное шумоподавление!
- Аналитика | 19 января, 19:45
Дайджест №263: тактический игровой монитор GIGABYTE AORUS AD27QD
Популярные новости
- Гаджеты | 28 января, 14:15
Samsung Galaxy View 2 "отметился" в популярном тестере Geekbench 5.00
- Гаджеты | 28 января, 13:15
Первые подробности о смартфоне Nokia 1 Plus 5.00
- Интернет | Вчера, 11:45
Vodafone объявляет о старте карьерной программы для украинской молодежи 0.00
- Железо | Вчера, 11:15
MMD представляет Philips 499P9H - сверхширокий монитор, для профессионалов 0.00
- Гаджеты | Вчера, 10:45
Samsung заменит пластиковую упаковку на экологически безопасную 0.00
- Гаджеты | Вчера, 10:15
NEC запускает новые интерактивные решения для совместной работы 0.00
- Гаджеты | Вчера, 9:45
Как выбрать беспроводные наушники 0.00
- Железо | Позавчера, 14:45
Материнские платы GIGABYTE Z390- и C246-серии совместимы с модулями ОЗУ 32 ГБ 0.00
- Безопасность | Позавчера, 14:15
Увлажнители воздуха ERGO - сочетание многофункциональности и стильного дизайна 0.00