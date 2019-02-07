Uber Eats начинает работу в Киеве

7 февраля 2019, 10:45

Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в столице Украины.

Начиная с 10:00 сегодняшнего дня, киевляне смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com и заказать свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города. Поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель - достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса.



Uber Eats работает на базе той же технологии, которая дает возможность пользователям беспрепятственно путешествовать из пункта А в пункт Б, и представляет собой приложение для заказа и доставки еды, партнерами которого являются более 160 000 ресторанов в 400 городах по всему миру. С его помощью миллионы людей могут получать любимые блюда одним нажатием кнопки.



Партнерами Uber стали уже более 200 ресторанов в Киеве, из которых благодаря Uber Eats люди могут заказывать блюда на любой вкус и по любому поводу, семь дней в неделю. Среди них такие популярные рестораны и кафе как Mimosa Brooklyn Pizza, Milk Bar, Musafir, Gogi, ORANG+UTAN и Bistro Bistro - они все доступны в одном месте, а еда из них будет доставлена быстро и в свежем виде.



Поначалу услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре Киева и частично в прилегающих к центру районах города, таких как Шевченковский, Подольский, Печерский и Соломенский.



“Мы очень рады представить сегодня в Украине Uber Eats. С этим запуском Киев присоединяется к сотням других городов по всему миру, которые уже пользуются Uber Eats как новым способом заказа и доставки отличной еды. В свое время мы совершили революцию в том, как люди перемещаются по городу, теперь мы хотим трансформировать то, как люди получают удовольствие от еды. Мы будем усердно работать в ближайшие недели и месяцы, чтобы сделать обслуживание более быстрым и доступным для большего количества людей, и на этом раннем этапе будем особенно рады любым отзывам”, - сказал Антон Шулык, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



Доставка еды стала простой и удобной



По мере развития сервиса Uber Eats планирует в скором времени достичь среднего времени доставки менее 35 минут, с возможностью отслеживать заказы на карте в приложении Uber Eats, начиная с приема заказа и до доставки по указанному адресу.



Бесплатная доставка до конца февраля



По случаю запуска сервиса в столице Украины, Uber Eats предлагает бесплатную доставку неограниченного количества заказов до конца февраля - для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод HELLOKYIV.



Использование технологий для развития бизнеса местных ресторанов



Начиная с сегодняшнего дня, более 200 киевских ресторанов откроют свои виртуальные двери через приложение Uber Eats. Из опыта работы по всему миру, приложение Uber Eats может помочь местным ресторанам связаться с большим количеством клиентов, а также получить доступ к технологиям и данным, которые помогут адаптироваться и развиваться на растущем рынке доставки продуктов питания.



Рестораны, которые хотят сотрудничать с Uber Eats, могут зарегистрироваться здесь.



Uber Eats - как заказать:



1. Загрузите приложение или перейдите на сайт ubereats.com



2. Войдите в свою учетную запись Uber или выполните необходимые шаги, чтобы ее создать.



3. Введите адрес доставки - добавьте свой дом, место работы или любой другой адрес.



4. Просмотрите список ресторанов - найдите свой любимый ресторан или отсортируйте рестораны по кухне, цене, срокам доставки или диетическим ограничениям.



5. Оплатите заказ с помощью платежной карты, зарегистрированной в системе.



6. Отслеживайте свой заказ - с момента приема его рестораном и до момента доставки прямо к вашей двери.



7. После доставки заказа оцените ваш опыт.