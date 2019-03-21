Bosch создает будущее термотехники

21 марта 2019, 12:15

Bosch Термотехника в 2018 году обеспечила рекордные 3,5 миллиарда евро дохода.

Компания в сложных экономических условиях увеличила свой доход на 2,3% в номинальных показателях и на 4,6% с учетом курсовых разниц по сравнению с предыдущим годом. В региональной структуре, Турция продемонстрировала очень положительную динамику прироста продаж, также хорошие показатели роста были достигнуты на основных рынках - в Германии и Великобритании. В производственном плане сфера Жилищного отопления стала главным драйвером роста, причем тепловые насосы внесли наибольший вклад для достижения этого успеха.

На выставке ISH Energy во Франкфурте-на-Майне Bosch Термотехника занимала площадь около 4000 м2 в новом зале № 12, где бренды Bosch и Buderus впервые представили свои решения на двух соседних стендах. "Сильные бренды и инновационная продукция для цифровых технологий, децентрализации и электрификации – три мегатренды отрасли – это обеспечивает нашу отличную позицию на рынке. В мире еще более сложных технологий в отоплении мы являемся идеальным партнером для профессиональных клиентов и считаем, что именно эта сложность открывает новые общие для нас возможности", ─ отметил Уве Глок, директор Bosch Термотехника. Работая под лозунгом "Создавая будущее вместе", Buderus показывает, что его партнеры-специалисты могут рассчитывать на поддержку и советы экспертов при подборе, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте отопительных систем. Появление бренда Bosch на выставке ISH является демонстрацией последнего этапа в переходе бренда от Junkers к Bosch: проверенный опыт в области отопительных технологий, имеющийся у Junkers, теперь дополняется технологическим опытом Bosch. Благодаря инновационной мощности Bosch, клиенты имеют доступ к целому комплексу передовых решений для создания комфортного микроклимата и горячего водоснабжения. Таким образом, изменение бренда объединяет лучшее из двух миров. Комплексные и захватывающие решения от партнера, который облегчает жизнь своих пользователей и инсталляторов, делая его еще более подключенным и независимым.



Электрификация имеет все более важную роль в области отопления и кондиционирования воздуха, причем системы с электрическим оборудованием соответствуют уровню систем, работающих с использованием газа и нефтепродукты. "Мы расширим нашу линейку тепловых насосов, электрических решений для горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха. Кроме того, мы хотим быть представлены в новых сегментах рынка, таких как энергоменеджмент и энергетические решения на базе топливных элементов", ─ сказал Глок. В последующие годы компания Bosch Термотехника инвестирует около 100 миллионов евро в развитие тепловых насосов. Основное внимание будет уделяться легким в установке системным решением с поддержкой Internet. В 2018 году было запущено три новых продукта на трех новых производственных линиях в г. Транас, Швеция. Благодаря развитию центров исследования в г. Транас для Северной Европы и г. Авейро (Португалия) для Южной Европы, а также создание новой команды разработчиков в г. Вернау (Германия) для Центральной Европы компания Bosch Термотехника имеет хорошую позицию для обслуживания европейского рынка тепловых насосов, что составляет 95% мирового рынка. Успех адаптированных к регионам портфелей продуктов уже стал вполне заметным. "В Швеции мы увеличили свою долю рынка более чем вдвое с момента запуска новых тепловых насосов, сосредоточив внимание на простоте через стандартизацию, а также легкости монтажа и эксплуатации", ─ отметил Уве Глок.



Bosch и в дальнейшем продолжает развитие топливных элементов для потенциально новых энергетических систем. Совместно с компанией-специалистом – Ceres Power, Horsham, Великобритания, Bosch намерен развивать технологию твердооксидных топливных элементов (SOFC). Стратегическое сотрудничество, заключенное в 2018 году, включает инвестиции в 4 процента акций Ceres Power. Целью сотрудничества является индустриализация технологии SOFC, путем массового производства и использования ее для подключенного и децентрализованного производства энергии. Системы SOFC могут использоваться в городах, на заводах, в компьютерных центрах или на станциях зарядки электромобилей. Уве Глок убежден, что "высокоэффективная технология топливных элементов имеет важное значение при переходе к новому типу энергообеспечения, поскольку она обеспечивает безопасность поставки и гибкость энергетической системы". Во все более урбанизированном мире технология топливных элементов является незаменимой для обеспечения надежности поставок: в 2050 году более шесть миллиардов людей будут жить в городах, то есть 70% населения мира. Сегодня на мегаполисы приходится 75% мирового энергопотребления. К 2035 году глобальное потребление энергии возрастет на 30%. В будущем эта повышенная потребность в энергии больше не сможет покрываться только крупными центральными электростанциями. Поэтому целью сотрудничества между Bosch и Ceres Power является создание нового промышленного стандарта в технологии SOFC для децентрализованного энергоснабжения.