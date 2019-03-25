Новая линейка игровых устройств Razer 2019 года

25 марта 2019, 16:45

Razer объявляет о пополнении в линейке аксессуаров-бестселлеров.

Клавиатура BlackWidow, гарнитура Kraken и мышь Basilisk Essential – одни из самых выгодных устройств по сочетанию цена/качество среди всей продукции Razer, и вместе они способны полностью удовлетворить все нужды геймера.



Razer BlackWidow - новейшее дополнение популярной линейки клавиатур от Razer. Обновленная клавиатура обзавелась многими функциями флагманской BlackWidow Elite и снабжена фирменными Зелеными Механическими Переключателями Razer.



Зеленые Механические Переключатели Razer разработаны специально для игр. Их характеризуют ярко выраженные эффекты отдачи и выразительный звук щелчка, а так же оптимальные точки сброса и активации – именно то, что нужно для максимального удобства в игре и при наборе текста. Конструкция переключателей включает двусторонний дизайн стенок, который снижает люфт до минимума и улучшает точность и скорость реакции. Ресурс каждой из кнопок – до 80 млн нажатий.



BlackWidow поддерживает Razer Chroma – систему подсветки с индивидуальной настройкой клавиш при помощи Razer Synapse 3 и более чем 16.8 млн оттенков цвета на выбор. Razer Hypershift поддерживает установку макросов на отдельные клавиши и возможность выбора дополнительных функций, например, контроля медиа. Razer BlackWidow оборудована гибридной памятью - личный профиль (настройки кнопок, подсветки, макросы) можно сохранить как на устройстве, так и в облаке, и получить к нему доступ на любом устройстве.



Особенности продукта



Зеленые Механические Переключатели Razer, разработанные специально для игр

Срок службы до 80 млн нажатий

Настраиваемая подсветка Razer Chroma с 16.8 млн. цветовых оттенков

Гибридная встроенная и облачная память – до 5 профилей

Поддержка Razer Synapse 3

Опции кабель-менеджмента

Антигостинг с поддержкой заданного количества клавиш

Полностью настраиваемые кнопки с установкой макросов «на лету»

Игровой режим

Частота опроса 1000 Гц

Технология мгновенного срабатывания



