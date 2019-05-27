Аэропорт "Киев" обновил основной термина, добавив 9500 кв.м новой площади

27 мая 2019, 15:45

Международный аэропорт им. Игоря Сикорского пригласил гостей, партнеров и журналистов на торжественное открытие нового пространства Терминала «А» для международных рейсов.

Терминал «А» был построен к чемпионату Евро-2012 и открыт 17 мая 2012 года. Площадь терминала составляла 14200 кв. м.



10 месяцев назад акционеры аэропорта приняли решение расширить терминал «А» и вдвое увеличить его пропускную способность и улучшить сервис и комфорт в аэропорту. Площадь Терминала «А» увеличилась на 9 500 кв.м и сейчас в целом составляет 23 700 кв.м.



"Мы приняли решение расширить международный терминал, чтобы киевляне и гости города не стояли в очередях во время пиковых часов. Наша группа системно реинвестирует прибыль в развитие аэропорта и только в текущую реконструкцию нового терминала вложила 630 млн гривен. Своим примером хотим показать эффективность государственно-частного партнерства, особенно в инфраструктурных проектах международного значения ", - отметил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.



На первом этаже, нового крыла терминала, будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов надзора за авиационной безопасностью. На втором - 18 стоек пограничного контроля. В новом крыле терминала откроется большой магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан испанской кухни Bellota, ресторан Varenik Fly с украинскими блюдами, фаст-фуд Market Plaza, несколько сувенирных лавочек.



Кроме того, на привокзальной площади перед новым крылом Терминала «А» построили новый паркинг на 135 паркомест, это увеличит парковку аэропорта почти на 40%.

Сумма привлеченных в проект инвестиций оценивается в 630 млн грн.



Открытие обновленного Терминала - это подарок не только киевлянам и пассажирам, но и самому аэропорту, ведь через день после торжественного открытия, 25 мая аэропорту «Киев» исполняется 95 лет!



20 мая 2019 Международный аэропорт «Киев» обслужил миллионного пассажира с начала 2019 года. В планах до конца года обслужить 3 млн пассажиров.

