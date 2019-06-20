4 причины купить седьмой айфон в 2019 году

20 июня 2019, 16:14

В 2019 году на рынке мобильной техники присутствует жесткая конкуренция. У каждого производителя собственные флагманы и топовые девайсы, предлагающие пользователям набор технических решений по самой низкой цене. Особняком держится iPhone 7, презентованный купертиновцами еще в сентябре 2016 года. Несмотря на приличную разницу в цене с аналогичными по мощности “китайцами”, интерес к яблочному смартфону не угасает.

Не отталкивают поклонников ни слегка утративший актуальность дизайн нового айфона, ни отсутствие топовой начинки. Украинцы по прежнему считают его идеальным балансом между качеством, надежностью и стилем, которые предлагает Apple. Так ли это на самом деле, давайте разбираться.

Классика с кнопкой Home и Touch ID

Для начала определимся с моделью, которую будем анализировать. В интернет-магазине Киевстар мы нашли черный iphone 7 на 32 GB, базовый вариант, который поможет нам сделать взвешенный и беспристрастный вывод о том, почему айфон до сих пор популярен.

Итак, у “семерки” налицо классические элементы дизайна Apple:

круглая сенсорная кнопка Home;

классическое расположение динамика и фронтальной камеры;

круглый дизайн основной камеры;

скругленные рамки корпуса.

“Ценители классики от Apple предпочитают именно эту модель. В ней сохранилась эстетика “первенцев” компании, при этом присутствует актуальная для современных задач начинка”, - отметили в Киевстар.

Мощный чипсет Apple A10 Fusion

Теперь “пройдемся” по внутренностям. За быстродействие отвечает мощный четырехъядерный процессор A10 Fusion, выполненный по 16 нм техпроцессу. В его составе:

2 высокопроизводительных ядра Hurricane;

2 энергоэффективных ядра Zephyr;

встроенный графический процессор PowerVR GT7600;

сопроцессор обработки движений M10.

Благодаря этому смартфон справляется со сложными задачами, а во время простых вычислений экономит максимум ресурсов.

Надежный металлический корпус

Еще один важный элемент – металлический корпус. “Семерка” – последний представитель настоящего металлического iPhone.

В следующих моделях Apple перешли на комбинирование материалов - рамка из металла, задняя панель из специального стекла. Это позволило исключить проблемы с потерей сигнала в металлическом корпусе и предоставило возможность добавить функцию беспроводной зарядки. Но стеклянные iPhone стали чаще ломаться.

Нужно отдать должное конструкторам из Купертино, им удалось сделать шедевральную камеру в iPhone 7. Снимки поражают насыщенностью цветов и детализацией. За все это отвечает:

камера в 12 мегапикселей;

шестилинзовая оптика;

диафрагма f/1.8

оптический стабилизатор;

автофокус;

светодиодная адаптивная вспышка.

Фото, сделанные на iPhone 7 не уступают кадрам, снятым на флагман 2019 года - Android. Возможно, поэтому интерес именно к этой модели свеж по сей день. Плюс, стоимость, которая с момента появления смартфона на рынке заметно снизилась. В общем, если вы захотите недорогой и функциональный iPhone, “семерка” – то, что вам нужно!