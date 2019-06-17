Старожилы украинского телекома - РОМСАТ отмечает 25 лет

17 июня 2019, 11:18

Основан выходцами КНУ в 1994 году, как производитель спутниковых тюнеров, РОМСАТ прошел тернистый путь к многопрофильной проектной дистрибуции телекоммуникационного оборудования.

Компания сотрудничает с ведущими мировыми брендами в Украине, а также Грузии и Болгарии.

«РОМСАТ» основали выходцы из научно-производственной сферы, а точнее, с «НПП Квант», что и определило профиль деятельности компании на много лет вперед - телеком. На первом этапе было решено задействовать имеющийся опыт и наладить выпуск спутниковых параболических антенн из алюминия, производство которых развернули на собственной линии в Фастове. Затем начали производить спутниковые тюнеры - также самостоятельно. Базовые комплектующие, конечно, были зарубежными, но сборка готовых устройств, вплоть до производства печатных плат, проводились нашими силами. Это были в полном смысле слова украинские продукты.Проектная дистрибуция связана со сложным оборудованием и его последующей интеграцией. За 25 лет мы накопили огромный опыт в телеком-индустрии, а особенно гордимся таким проектам, как: спутниковые сети телеканала "СТБ" и ГП "Укркосмос", волоконно-оптические сети и системы DOCSIS в кабельных ТВ-сетях, спутниковая система вещания для компании "1 + 1", проекты для УкрЦСМ, УГЦР. Но нашей изюминкой стал удивительный проект строительства наземного цифрового телевизионного вещания в стандарте DVB-T2, аналогов которому нет в Европе. 166 технологических площадок были введены за неполные полгода.Сегодня РОМСАТ присутствует в рыночных сегментах оборудования и решений для телекоммуникаций, телевидения и систем безопасности, а также потребительской электроники. Компания в разное время развивала бизнес за пределами Украины, у нас есть офисы в Грузии и ЕС (Болгария). Постоянно присматриваемся на развивающиеся рынки. Так, недавно наша команда вернулась из Дубая (CABSAT 2019), где состоялась презентация нашего бренда сет-топ-боксов для ОТТ - inext.На Telecom Awards 2018 компанию признали одним из лучших поставщиков телекоммуникационного оборудования в Украине. За этим стоит огромная работа почти двух сотен специалистов, которые ежедневно делают нашу страну более технологичной.