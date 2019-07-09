Uber запускает два специальных маршрута Shuttle во время фестиваля Atlas Weekend

9 июля 2019, 10:15

Uber стал партнером фестиваля Atlas Weekend, чтобы предложить посетителям безопасный и доступный способ вернуться домой после ночных концертов.

С 9 по 14 июля, с 23:00 до 5:00 гости фестиваля смогут использовать специальную опцию в приложении Uber - Shuttle by Atlas, а точка посадки будет расположена в месте проведения фестиваля.



Для гостей фестиваля будут доступны два специальных маршрута - Atlas Festival - Бессарабка (с 9 по 14 июля) и Atlas Festival - Левый берег (с 12 по 14 июля). Каждая поездка на маршруте будет иметь фиксированную стоимость - 20 грн. и автобусы будут курсировать без остановок до конечного пункта назначения.



Как пользоваться Shuttle, чтобы добраться с фестиваля Atlas Weekend



Обновите приложение Uber. Вам понадобится последняя версия приложения Uber, чтобы заказать Shuttle.

Откройте приложение и введите адрес в разделе "Куда".

Выберите Uber Shuttle by Atlas в меню и нажмите "Подтвердить".

Выберите нужный маршрут и подтвердите посадку.

Определитесь с количество мест, которые хотели бы забронировать. Один пользователь можете выбрать максимум 4 места - цена будет обновляться на основе заказных мест.

После этого вы получите специальный код для посадки в Shuttle

Пройдите к точке посадки Shuttlе возле центрального входа на фестиваль. Обратите внимание на указатели на территории фестиваля и представителей UberShuttle, которые помогут попасть в зону посадки.

Перед началом поездки не забудьте пристегнуть ремни безопасности и наслаждайтесь поездкой



Запущенный чуть более месяца назад, UberShuttle ‒ это продукт, впервые представленный в Киеве на основе технологии Uber, чтобы предоставить людям доступный вариант совместной поездки для ежедневных поездок с гарантированным местом в качественном транспортном средстве. Между тем, более 2000 человек воспользовались сервисом, по крайней мере, один раз.



Киев является первым городом в Европе, где запущен пилотный сервис UberShuttle, - и это важный шаг, поскольку Uber расширяет свою платформу за пределы просто райдшеринга, предлагая пользователям больше альтернатив владению автомобилем.







