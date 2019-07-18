Эти пакеты услуг будут полезными, если абонент использовал весь мобильный трафик, а срок действия пакета услуг еще не закончился.
Пакет Online 1,5
Пакет Online 3
Пакет Online 7
Пакет Online 100
Стоимость, грн
35
65
100
250
Услуга действует на всей территории Украины и предоставляется по технологии 4.5G при наличии 4.5G покрытия на соответствующей территории, соответствующего конечного оборудования, которое поддерживает необходимые технологии, настроек сети, устойчивого сигнала сети подвижной (мобильной) связи и отсутствия физических препятствий для распространения радиосигнала. При отсутствии выполнения хотя бы одного из условий, услуги интернет будут предоставляться по технологии 3G+ или EDGE (2G сеть).
Если после 4 недель пользования услугой на счете недостаточно средств для следующей оплаты, услуга будет приостановлена на 90 дней. После пополнения счета на сумму, достаточную для оплаты услуги на 4 недели, услуга будет заново предоставлена. Если на счете недостаточно средств для оплаты услуги в течение 90 дней с момента приостановления, услуга будет отключена автоматически.
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 12:15
Портативная аккустика DIGMA S-38
- Железо | Вчера, 11:45
GIGABYTE представляет графические платы семейства Radeon RX 5700
- Связь | Вчера, 11:15
Киевстар запустил новое мобильное приложение для защиты детей
- Железо | Вчера, 10:45
ADATA анонсирует выпуск мобильных аккумуляторов S20000D и S10000
- Связь | Вчера, 10:15
Абоненты lifecell смогут покупать дополнительные пакеты гигабайт
- Железо | Вчера, 9:45
BIOSTAR показала материнскую плату B365MHC Micro ATX
- Бизнес | Позавчера, 13:15
Тенденции рынка персональных вычислительных устройств
- Железо | Позавчера, 12:45
Новая серия принтеров Lexmark для МСБ
- Железо | Позавчера, 12:15
AMD презентовала обновления для настольных ПК
Последние материалы
- Обзоры | 15 июля, 10:54
iHome iPL232 FM (IBT232GE) – радиочасы с изюминкой!
- Обзоры | 14 июля, 14:53
ColorWay CW-CHE44W: мощный и стильный сетевой фильтр с 4-мя USB-портами и не только!
- Обзоры | 12 июля, 23:54
Totolink N150RT: ваш первый беспроводной роутер
- Обзоры | 9 июля, 0:27
WD Blue SN500 NVMe SSD: твой SSD по-новому!
- Обзоры | 7 июля, 12:46
Totolink N100RE: "сеть за копейки"!
- Обзоры | 6 июля, 19:47
СТАРТ PPB BLACKBIRD P06P-B 6000 мАч: твой повербанк с изюминкой!
- Аналитика | 29 июня, 22:05
Дайджест №270: ASUS на Computex 2019
- Обзоры | 28 июня, 11:49
SanDisk 128 GB SDXC UHS-I U3 Extreme PRO (SDSDXPK-128G-GN4IN): карта для 4К
- Интервью | 25 июня, 12:06
"После каждого кризиса мы выростали вдвое" – 25-летняя история ROMSAT
Популярные новости
- Железо | Позавчера, 12:15
AMD презентовала обновления для настольных ПК 5.00
- Железо | 16 июля, 11:45
NEC выпускает сверхтихий и функциональный лазерный проектор 5.00
- Железо | 15 июля, 15:15
Fly Technology представляет трехосевой стабилизатор - FeiyuTech VLOG pocket 4.00
- Гаджеты | 16 июля, 14:15
Samsung Galaxy Note 10 с чипом Exynos 9825 "засветился" в Geekbench 5.00
- Гаджеты | 16 июля, 13:15
Honor 9X Pro – технические подробности и первые фото 5.00
- Бизнес | 16 июля, 11:15
Фокстрот представил новый формат супермаркета электроники 5.00
- Гаджеты | 16 июля, 10:45
Xiaomi Mi A3 – подтверждены некоторые характеристики 5.00
- Гаджеты | 15 июля, 14:45
Wildfire E – "всплыли" подробности о новом смартфоне HTC 5.00
- Гаджеты | 15 июля, 14:15
Подробности о мощном смартфоне Realme 3i 5.00