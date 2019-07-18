18 июля 2019, 10:15

Абоненты lifecell смогут покупать дополнительные пакеты гигабайт

Эти пакеты услуг будут полезными, если абонент использовал весь мобильный трафик, а срок действия пакета услуг еще не закончился.



Пакет Online 1,5





Пакет Online 3





Пакет Online 7





Пакет Online 100



Стоимость, грн





35





65





100





250



Услуга действует на всей территории Украины и предоставляется по технологии 4.5G при наличии 4.5G покрытия на соответствующей территории, соответствующего конечного оборудования, которое поддерживает необходимые технологии, настроек сети, устойчивого сигнала сети подвижной (мобильной) связи и отсутствия физических препятствий для распространения радиосигнала. При отсутствии выполнения хотя бы одного из условий, услуги интернет будут предоставляться по технологии 3G+ или EDGE (2G сеть).



Если после 4 недель пользования услугой на счете недостаточно средств для следующей оплаты, услуга будет приостановлена на 90 дней. После пополнения счета на сумму, достаточную для оплаты услуги на 4 недели, услуга будет заново предоставлена. Если на счете недостаточно средств для оплаты услуги в течение 90 дней с момента приостановления, услуга будет отключена автоматически.

