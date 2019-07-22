Uber делится статистикой Shuttle после фестиваля Atlas Weekend в Киеве

22 июля 2019, 10:15

В рамках партнерства с фестивалем Atlas Weekend в Киеве, Uber делится статистикой о том, как люди использовали Shuttle во время фестиваля.

Специальная опция Shuttle by Atlas была доступна для посетителей в течение всех фестивальных дней, предлагая безопасный и доступный способ вернуться домой после ночных концертов.



Так, за шесть дней фестиваля в общей сложности было сделано 3 104 заказа на 5 756 мест, поскольку пользователи могли заказать услугу для себя и своих друзей. 61% заказов было сделано на несколько мест, в среднем на 2,4 места.



Больше всего заказов Shuttle by Atlas пришлось на субботнюю ночь. Пиковое время использования сервиса было между 23:30 и 0:30, это то время, когда хедлайнер дня заканчивал свое выступление.

Для гостей фестиваля были доступны два специальных маршрута - Atlas Festival - Бессарабка и Atlas Festival - Левый берег (Позняки). И что интересно, эти два направления были использованы практически поровну - 53% заказов было сделано на Бессарабку (центр города) и 47% - на Позняки (левый берег).



Запущенный более двух месяцев назад, UberShuttle ‒ это продукт, впервые представленный в Киеве на основе технологии Uber, чтобы предоставить людям доступный вариант совместной поездки для ежедневных поездок с гарантированным местом в качественном транспортном средстве. Между тем, более 5000 человек воспользовались сервисом, по крайней мере, один раз.