4 февраля 2020, 15:15

Новые Game Ready драйверы для Zombie Army: Dead War 4 и не только

Новый Game Ready драйвер для геймеров GeForce добавляет поддержку игр Zombie Army: Dead War 4, Apex Legends: Season 4 и Metro Exodus: Sam’s Story в момент их выхода, а также трех новых G-SYNC совместимых игровых мониторов.



Еще больше трассировки лучей: Metro Exodus: Sam’s Story



Metro Exodus: Sam’s Story – это продолжение Metro Exodus, одной из главных игр в портфолио игр RTX. Как и в основной игре, в продолжении поддерживаются обе технологии – трассировка лучей и NVIDIA DLSS, а это значит, что геймеров GeForce RTX ждут потрясающие эффекты глобального освещения и эмиссионного освещения на базе трассировки лучей, которые подарят новые впечатления от игрового процесса.



Три новых G-SYNC совместимых монитора



Подобрать дисплей с хорошим показателем VRR (переменная частота обновления) покупателям поможет программа G-SYNC Compatible. В рамках программы «G-SYNC Compatible» NVIDIA сотрудничает с производителями мониторов, проверяя на совместимость мониторы, поддерживающие технологию Adaptive Sync. Прошедшие проверку мониторы получают статус “G-SYNC совместимых”.



Новинки списка ASUS VG259QM, Dell AW2521HF и LG 34GN850 еще больше расширят список хороших игровых мониторов для игр.



Улучшение параметров максимальной кадровой частоты и VRSS



В предыдущем драйвере в Панели Управления NVIDIA появились две новые функции: максимальная кадровая частота для оптимизации производительности и энергопотребления и суперсэмплинг с переменной частотой (VRSS) для улучшения качества изображения в VR-играх.



В новом драйвере улучшены возможности данных функций в соответствии с отзывами пользователей. FPS для максимальной кадровой частоты теперь меняется в пределах 20 - 1000, а VRSS теперь можно активировать в закладке Global tab, что включает данную опцию для всех поддерживаемых игр.

