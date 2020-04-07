Все тарифы на услуги GigaCloud теперь в открытом доступе

7 апреля 2020, 13:45

Прозрачность и предсказуемость услуг крайне важна для бизнеса, особенно во времена кризиса.

Чтобы помочь облачному рынку стать более открытым и по-настоящему массовым, компания GigaCloud первой среди облачных операторов обнародовала полный перечень тарифов на свои услуги.“Облачные технологии перестали быть услугой для гиков и перешли в разряд массовых сервисов, ― прокомментировал это решение Артем Коханевич, СЕО GigaCloud. ― Это удобно: можно заказать небольшой объем “на попробовать”, быстро запустить новый проект или площадку, так же быстро их свернуть, если бизнес не пошел. Но украинских операторов часто укоряют в том, что сервисы мировых гигантов, например, AWS от Amazon или Microsoft Azure, более привлекательны в использовании. И не потому, что мы сильно отстаем технологически. До последнего времени украинские операторы продавали свои услуги “из-под полы”, скрывая тарифы от рынка и конкурентов и пытаясь продать подороже каждому из клиентов.Публичность наших тарифов позволит нам перейти на новый формат договоров ― без необходимости подписания дополнительных соглашений при каждом увеличении или уменьшении объема ресурсов. Все клиенты, с которыми мы подпишем договора новой формы, будут получать вместе с актами выполненных работ детальную расшифровку, позволяющую отслеживать изменения в составе и объеме услуг. Такая форма работы очень удобна для клиентов и уникальна для украинского рынка облачных сервисов”.Сегодня у GigaCloud самая большая на рынке база клиентов (более 1000) и партнеров (более 150 активных). Каждый день новыми клиентами облачного оператора становятся две компании. Команда GigaCloud ежедневно работает над тем, чтобы нашим клиентам было удобно, комфортно и выгодно работать с облачными технологиями.